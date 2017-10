x

La Foire de Fribourg fait peau neuve et devient " La Cantonale ". Sous ce nouveau nom, le comité d'organisation veut donner un nouvel élan et moderniser la manifestation, qui a pris un rythme biennal. Plus d'animations, installation des bars et des restaurants dans la salle principale, redynamisation des stands sont notamment au programme, annonce le président de La Cantonale, Christian Bourqui. Il précise aussi que le comité a été en partie rajeuni par la venue de nouveaux membres. Le budget de la future manifestation, qui aura lieu du 5 au 14 octobre 2018, n'a pas été dévoilé. (Image: lacantonale.ch)