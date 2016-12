x

Fribourg-Gottéron a craqué dans la dernière minute et s’est incliné à Berne. Face au leader du championnat, la lanterne rouge n’a pas eu à rougir de la comparaison pour son dernier match de l’année. Elle est cependant rentrée les mains vides de son déplacement dans la capitale où elle a été battue 4 à 3. Le but décisif est venu à 50 secondes du terme du temps réglementaire du top scorer adverse, Mark Arcobello, qui a pu tromper Dennis Saikkonen, préféré à Benjamin Conz. Avant cette issue, les Dragons avaient été capables d’ouvrir le score par Neukom puis de revenir à deux reprises à égalité, à 2 partout grâce à Leeger puis 3 à 3 par Bykov. Cette réussite est tombée 15 secondes après un penalty raté par Arcobello. Le meilleur compteur du championnat s’est repris quelques minutes plus tard pour crucifier des Dragons qui passeront les fêtes en 12e et dernière position de ligue nationale A à dix longueurs de la barre.

Interview: malgré la défaite, l'entraîneur de Gottéron, Larry Huras, était fier de la prestation de ses joueurs